Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 16 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Körfez Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 27 muvazzaf astsubay hakkında gözaltı kararı alındı.
Körfez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı.
Ekipler, firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.