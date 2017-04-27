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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 7 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananların da bulunduğu eski TÜBİTAK çalışanı 10 kişiye yönelik Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin 2015 yılında işten çıkarıldığı öğrenildi.

Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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