Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 24 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Amasya, Konya ve Bolu'da düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.