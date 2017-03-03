Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ/PDY soruşturması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Kocaeli Adliyesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, hiyerarşik yapı içerisinde örgüt üyesi olarak yer aldıkları tespit edilen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Samsun, Batman ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kocaeli Adliyesi personellerinden A.G.G, M.A, D.İ, A.G, avukat Y.G, Kocaeli İdare Mahkemesinden Ö.F.O, Samsun Adliyesinden E.Ş, Manisa Adliyesinden E.K, Batman Adliyesinden İ.L. ve Kayseri Adliyesinden F.İ. gözaltına alındı.

İzmit Belediyesinde tekniker olarak çalışan A.Ç. ile İstanbul'da ikamet eden Ş.S'yi yakalama çalışmaları sürüyor.