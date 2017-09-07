  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Kocaeli merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 25 asker gözaltında

Kocaeli merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf 25 asker gözaltına alındı.

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Kocaeli merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 25 asker gözaltında

Kocaeli merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf 25 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Muğla, İzmir, Kırıkkale, Burdur, Adana, Edirne, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Kahramanmaraş, Şırnak, Van, Yozgat ve Manisa'da 25'i asker, 6'sı sivil 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23'ü muvazzaf asker, 2'si KHK ile ihraç edilen olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

"Örgüt abisi" olduğu iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Etiketler: Kocaeli, fetö/pdy soruşturması, gözaltı
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