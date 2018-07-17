90 sanığın yargılandığı davada mütaala açıklandı.
Eski amireller Nazmi Ekici ve Hayretttin İmren ile örgütün gizli sorumlularına ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kocaeli Donanma davasında mütalaa açıklandı. Eski amireller Nazmi Ekici ve Hayretttin İmren ile örgütün gizli sorumlularına ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.
90 sanığın yargılandığı davada mütaala açıklandı.
Eski amireller Nazmi Ekici ve Hayretttin İmren ile örgütün gizli sorumlularına ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.
Ayrıntılar geliyor...