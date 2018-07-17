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Kocaeli Donanma davasında mütalaa açıklandı

Kocaeli Donanma davasında mütalaa açıklandı. Eski amireller Nazmi Ekici ve Hayretttin İmren ile örgütün gizli sorumlularına ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.

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Kocaeli Donanma davasında mütalaa açıklandı

90 sanığın yargılandığı davada mütaala açıklandı. 

Eski amireller Nazmi Ekici ve Hayretttin İmren ile örgütün gizli sorumlularına ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. 

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Etiketler: Kocaeli, donanma davası
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