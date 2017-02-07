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Kocaçay köprüleri su altında kaldı

Balıkesir'de, karların erimeye başlaması ve yağışlar nedeniyle dolan Manyas Barajı'nın kapaklarının açılması üzerine Kocaçay üzerinde bulunan köprüler su altında kaldı.

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Kocaçay köprüleri su altında kaldı

Barajın tahliyesi sonucu Kocaçay'a kıyısı bulunan Çavuş, Çakırca, Süleymanlı, Dura, Necip ve Doğancı mahallelerini ilçeye bağlanyan Çavuş Köprüsü kar ve yağmur sularının altında kaldı. Sürücüler, yolu kısaltmak için tehlikeli olmasına karşın sular altında kalan köprüyü kullanmaya devam ediyor.

Çavuş Mahallesi Muhtarı Asım Önal, her kış döneminde benzer sıkıntıları çektiklerini belirterek, "Bizim için ulaşım kış aylarında çekilmez oluyor. Barajın kapakları açılınca bizim de Manyas'a gitmemiz zorlaşıyor. Tehlikeye rağmen yolumuz uzamasın diye köprüyü kullanmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Etiketler: balıkesir, Manyas Barajı, Kocaçay köprüleri, kar ve yağmur suları
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