Koaceli'de 151 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda, bir çekicinin çeşitli yerlerine gizlenmiş 151 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden uyuşturucu maddenin İstanbul'a sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, plakasını belirledikleri çekiciyi kent geçişinde durdurdu.

Çekicide yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 151 kilo 300 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA