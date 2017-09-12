Klor gazından etkilenen köylülerin sayısı 109'a yükseldi

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde olayın öğrenilmesiyle tüm ilgili kurumların harekete geçirilerek, Aktaş köyünde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yapılan araştırma sonucu köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nin Kurtalan Belediyesinin su deposu mevkisinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları aktarılan açıklamada, "Tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinlerinin etkilendiği belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayetiyle Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler, saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C'ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."

Aktaş köyünde vatandaşlar tarafından bulunan varildeki klor gazı sızıntısından etkilenen köylüler, hastanede tedavi altına alınmıştı.