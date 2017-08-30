Klasik araçlarla "zafer turu"

Milli birlik ve beraberliğe, toplumsal barışa katkı sunmak amacıyla Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 100 klasik araç, "30 Ağustos Zafer Konvoyu"nda bir araya geldi.

İKOD Başkanı Serkan Okay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün 30 Ağustos'un 95. yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi ulusal bayramları kutlamak adına İKOD olarak, Maltepe sahil yolunda toplandık. Bağdat Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşacağız." diye konuştu.

Atatürk'e benzerliğiyle dikkati çeken oyuncu Göksal Kaya da vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Burada bulunmak benim için çok büyük bir onur. Klasik otomobilcilerin katkılarıyla İzmir'den geldim ve buradayım. Klasik araçlarla bu bayramı hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından harekete geçen konvoyda, Kaya'nın bindiği "ATA" plakalı 1931 model araç, Bağdat Caddesi'nde arızalandı. Arızanın giderilmesinin ardından konvoy yoluna devam etti.

Kaya, konvoyun önünde yer alan üstü açık klasik araçtan vatandaşları selamladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen klasik araç konvoyu, Atatürk’ün gözlerini yumduğu Dolmabahçe’de turunu tamamlandı.