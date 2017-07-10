KKTC Din İşleri Başkanı Atalay, FETÖ'den gözaltına alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Atalay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır'da olduğu belirlenen Atalay, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Atalay'ın Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine gönderildiği öğrenildi.