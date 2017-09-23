Kızılırmak'ta son 5 yılın en düşük debisi

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kesiminde ortalama çıkış debisi, son 5 yılın en düşük seviyesine düştü.

Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kızılırmak'ın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde ağustosta yapılan anlık ölçümlerde ırmağın ortalama debisi saniyede 2,82 metreküp olarak belirlendi. Bu mevkide geçen yıl aynı tarihte debi 6,82 metreküp/saniye olarak ölçülmüştü.

Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen ay yapılan ölçümlerde ise ortalama debi 3,23 metreküp/saniye olarak tespit edildi. Söğütlühan'da ortalama debi geçen yıl aynı tarihte yapılan ölçümlerde saniyede 8,15 metreküp olarak belirlenmişti.

Kızılırmak'ın ortalama çıkış debileri baz alındığında son 5 yılın en düşük debisi olduğu tespit edildi.

Kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı

Irmağın debisinin düşmesi nedeniyle tarihi Kesikköprü ve Eğri Köprü civarında kuraklığı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Eğri Köprü bölgesinde oturan Ali Yücepur, kentte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Kızılırmak'ta su seviyesinde ciddi derecede düşüş olduğunu belirterek, "Kızılırmak'ta debi eski yıllara göre daha düşük." dedi.

Ömer Yiğit ise her yıla oranla bu sene Kızılırmak'ta su seviyesinin biraz daha düşük olduğunu vurgulayarak, "50 yıl bu bölgede oturdum, Kızılırmak'ta böyle düşük seviye görmedim. Su seviyesinin en düşük zamanları. Eski dönemlerde su seviyesi kenarlara kadar gelirdi. Şimdi o su yok, hava sıcaklığından dolayı su seviyesi çekilmiş olabilir." diye konuştu.