Kızılırmak Deltası kuş gözlemcilerini bekliyor

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 356 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitolojik Araştırma Merkezi'nin bulunduğu deltada, 16 yıldır kuş halkalama çalışmaları yapılıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nda son olarak, Uzakdoğu'da yaşayan gri başlı kız kuşu (Vanellus cinereus) Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa gözlemlenmişti.

Kuş gözlem kuleleri ve ziyaretçi merkezlerinin bulunduğu sahada, Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğal hayatın korunması için kaçak yapıları yıkarak bu alanları doğaya kazandırdı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tanıtım çalışmalarıyla deltaya ilgi arttı.

Yapılan çalışmalarla doğal hayat korunurken bölgenin kuş fotoğrafçıları ve doğaseverler açısından daha çok ziyaret edilmesi de hedeflendi.

Türkiye'de görülen toplam 485 kuş türünden 431'ni fotoğraflamayı başaran yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, Kızılırmak Deltası'nda kuş fotoğrafladı.

"Paris'te Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerini anlatacağım"

Yoğurtcuoğlu, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne hayran olduğunu ifade etti.

Deltanın çok sayıda kuş türününe ev sahipliği yaptığına işaret eden Yoğurtcuoğlu, doğal yaşamın korunduğu deltanın mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

"Burada Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla deltada doğanın korunması ve canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için önemli adımlar atıldığını görmekten mutluluk duyduk. Kızılırmak Deltası doğa olarak inanılmaz çeşitlilikte habitatlar barındırıyor. 11 Haziran'da Paris'te bir sunum gerçekleştireceğim ve Kızılırmak Deltası'nın güzelliklerini anlatacağım."

Kuş gözlemi turizmi

Dünyada kuş gözleminin turizm haline geldiğine dikkat çeken Yoğurtcuoğlu, yeni türleri fotoğraflamak için ülkeler arasında seyahat ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin zengin bir habitata sahip olduğunu, bundan dolayı yerli ve yabancı kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Yoğurtcuoğlu, şunları söyledi:

"Dünyada milyonlarca insan bu işle ilgileniyor. Bunların da yüzde biri seyahat ediyor diğer kuşları görmek için. Bu pazar Uzakdoğu'da fotoğraf makineleriyle birlikte çok büyümüş durumda fotoğraf makineleriyle birlikte. Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da Avrupa'nın birçok ülkesinde kuş gözlemi kültür olarak insanların sürdürdüğü bir şey. Doğanın ve kuşların gözlemlenmesi bizdeki avcılığın evrimleşmiş hali. Sonuçta o hayvanlar ölmüyor ve siz bilimsel bir veri sağlamış oluyorsunuz her gözleminizde."

Yoğurtcuoğlu, dünyanın birçok ülkesinde insanların avcılıktan kuş gözlemciliğine geçtiğini, kuş gözlemine ilginin arttığını belirtti.

Kaynak: AA