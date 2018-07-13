Kızılay'dan şehit Serhat Önder'e türkü

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz gecesi Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder anısına klip hazırlandığı belirtildi.

Söz ve bestesi Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'a ait olan "Serhat'ım" türküsünü, klipte Kınık seslendirildi. Kınık'a, Üsküplü ünlü sanatçı Mesut Kurtis de eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kınık, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk milletinin darbeye karşı direndiğini, Önder'in de direnenlerden biri olduğunu ifade ederek, "O hem bir Kızılay gönüllüsüydü hem de milletinin onurlu bir ferdi olarak bu toprakları bize vatan kılmak için çalışan, çarpışan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hakk'tan şehidimize rahmet diliyoruz. Bize düşen de böyle güzel faaliyetlerle onun anısını yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Türk Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder, darbe girişiminin ilk saatlerinde içinde bulunduğu gruba ateş açılması sonucu şehit olmuştu. 41 yaşında şehit düşen 2 çocuk babası Önder anısına, "Korkma Oğlum" adlı bir belgesel film de hazırlanmıştı.

Kaynak: AA