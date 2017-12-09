  • 09 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.519
  • BIST 107921.34
    ALTIN 154
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kızılay'dan Kerkük'teki sığınmacılara yardım

Kızılay'dan Kerkük'teki sığınmacılara yardım

Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki 500 sığınmacı aileye gıda, battaniye ve ısıtıcı gibi yardım malzemeleri dağıttı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kızılaydan Kerkükteki sığınmacılara yardım

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Göksen Yenigül, Kerkük kent merkezindeki Hadidiler semtinde gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, yaptığı açıklamada ''Kerkük'te sığınmacı ve ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ayrıca battaniye ve ısıtıcı yardımımız da söz konusu." dedi.

Yardımlarının sadece gıda ve barınma malzemelerinden oluşmadığını söyleyen Yenigül, ''Bugün burada bir hastaneye ilaç yardımımız söz konusu oldu. Yaklaşık 17 bin kutu civarında ilaç yardımında bulunduk." diye konuştu.

Yenigül, gıda yardımlarının fasulye, şeker, sıvı yağ, bulgur, pirinç ve çaydan oluşan 20 kiloluk koliler şeklinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.

Keküklü ailelerden Türkiye'ye teşekkür

Kerküklü aileler, Türk Kızılayı'nın dağıttığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Emine Mansur isimli Kerküklü, "Herhangi bir gelirim yok ancak sağ olsun Türk Kızılayı hiç bir zaman bizi yalnız bırakmamıştır." dedi.

Şefike Taki isimli bir diğer Kerküklü de ''Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Hiç bir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan her zaman yanımızdadır.'' şeklinde konuştu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Kızılay, yardım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER