Kızılay'dan Kerkük'teki sığınmacılara yardım

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Göksen Yenigül, Kerkük kent merkezindeki Hadidiler semtinde gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, yaptığı açıklamada ''Kerkük'te sığınmacı ve ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıyoruz. Ayrıca battaniye ve ısıtıcı yardımımız da söz konusu." dedi.

Yardımlarının sadece gıda ve barınma malzemelerinden oluşmadığını söyleyen Yenigül, ''Bugün burada bir hastaneye ilaç yardımımız söz konusu oldu. Yaklaşık 17 bin kutu civarında ilaç yardımında bulunduk." diye konuştu.

Yenigül, gıda yardımlarının fasulye, şeker, sıvı yağ, bulgur, pirinç ve çaydan oluşan 20 kiloluk koliler şeklinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını aktardı.

Keküklü ailelerden Türkiye'ye teşekkür

Kerküklü aileler, Türk Kızılayı'nın dağıttığı yardımlardan dolayı Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Emine Mansur isimli Kerküklü, "Herhangi bir gelirim yok ancak sağ olsun Türk Kızılayı hiç bir zaman bizi yalnız bırakmamıştır." dedi.

Şefike Taki isimli bir diğer Kerküklü de ''Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun. Hiç bir etnik ve mezhep ayrımı yapmadan her zaman yanımızdadır.'' şeklinde konuştu.

Kaynak: AA