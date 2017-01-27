"Kızılay Kart"a ilgi büyük

Türkiye'de yaşayan bir milyon sığınmacıya dağıtılacak ve kişi başı her ay 100'er liranın aktarılacağı "Kızılay Kart" için bugüne kadar 150 bin kişinin kart için başvuruda bulunduğu bildirildi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, Kızılay Kart Projesi'ni ilk olarak 2011'de Türkiye'de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattıklarını belirtti.

Güllüoğlu, 2012'de Suriye krizinin başlamasının ardından Türkiye'deki kamplarda sığınan Suriyelilerin de Kızılay Kart kullanmaya başladığını ifade ederek, 2015 ve 2016 yıllarında kamplarda yaşayan yaklaşık 300 bin Suriyelinin Kızılay Kart'tan faydalandığını söyledi.

Kamp dışında yaşayan sığınmacıların da Kızılay Kart'tan faydalanabileceği "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı"nın hayata geçirildiğini dile getiren Güllüoğlu, program kapsamında ihtiyaç duyulan paranın AB İnsani Yardım Komisyonundan sağlandığını bildirdi.

Güllüoğlu, program kapsamında Türkiye'de yaşayan bir milyon sığınmacıya dağıtılacak "Kızılay Kart" başvurularının 28 Kasım 2016'da başladığını kaydederek, "Bu aynı zamanda dünyadaki tek seferde en geniş nakdi yardım projesidir. Yaklaşık 350 milyon avroluk maddi kaynakla 1 milyon Suriyeli mültecinin faydalanması öngörülüyor." dedi.

Her başvurana verilmiyor

Kızılay Kart'tan faydalanan her sığınmacıya aylık 100 lira yardım yapılacağını ve bu yardımın 2017 yılı boyunca süreceğini aktaran Güllüoğlu, bu kartı kullanan kişilerin marketlerden alışveriş yapabilecekleri gibi parayı nakit olarak da çekebileceklerini belirtti.

Güllüoğlu, şu anda kadar 150 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve kartın dağıtımına başladıklarını ifade ederek, "Hedefimiz daha fazla başvuru almak ve kart dağıtmak ancak her başvurana bu karttan verilmiyor. Belli kriterler var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının belirlediği kriterlere uygun olarak mülteciler bu karttan yararlanabiliyor. 2017 yılında bu karttan 1 milyon sığınmacının doğrudan faydalanmasını planlıyoruz. Ayrıca hem Doğu ve Güneydoğu hem de diğer bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza Kızılay Kart aracılığıyla ulaşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.