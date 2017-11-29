Türk Kızılayı ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP), Avrupa Birliği (AB) fonuyla Türkiye'deki sığınmacılar için yürüttüğü Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında dağıtılan Kızılay Kart, 1 milyondan fazla sığınmacıya ulaştı.

WFP Ülke Direktörü Nils Grede, Türkiye'de kamp dışında yaşayan sığınmacılara dağıtılan Kızılay Kart'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grede, Birleşmiş Milletlerin (BM) bir parçası olan WFP'nin, acil durum ve felaketlerden etkilenenlerin yanı sıra düşük gelirli ülkelerdeki insanlara gıda temin edilmesi için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan göçmen mutabakatının iyi bir anlaşma olduğunu söyleyen Grede, "Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon sığınmacı var ve şu anda dünyada Türkiye'den daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülke yok." ifadesini kullandı.

Grede, WFP'nin, Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak nakit yardım sistemi olan Kızılay Kartları dağıttığını belirterek "Kızılay Kart'tan faydalananların çoğunluğunu Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor fakat Iraklı ve İranlı sığınmacılar da var." diye konuştu.

Türkiye'deki sığınmacılara Kızılay Kart aracılığıyla kişi başına aylık 120 lira yardım yapıldığını ifade eden Grede, kart sahibi sığınmacıların nakit yardım sayesinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabildiklerinin altını çizdi.

"Sığınmacılar, nakit kartla istediklerini satın alabilir. Hiç kimse onların neye ihtiyacı olduğunu ve paranın ne için kullanılması gerektiğini aileler kadar iyi bilemez." diyen Grede, yardım alanların, kira, fatura, yiyecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarına kendilerinin karar verdiğini belirtti.

Kartlara yüklenen paranın Türk marketlerinde kullanıldığını, bu yönüyle de Türk ekonomisine katkı sağlandığını vurgulayan Grede, şunları kaydetti:

"Kızılay Kart projesi her ay Türkiye ekonomisine de 30 milyon doların üzerinde katkı sağlıyor çünkü kart sahibi kullanıcılar bulundukları şehirlerde gıda, su, ev kirası, okul malzemesi gibi ihtiyaçlarını bu nakit yardım sayesinde karşılayabiliyor. Gelecek yıl bu miktarın 50 milyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz. Bu, Türkiye için de olumlu bir teşviktir."

Grede, çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür ederek "Bu kadar kişinin sığınmacı olarak kabul edildiği ve misafirperverlikle karşılandığı Türkiye gibi başka bir örnek bilmiyorum." dedi.

Kızılay Kart alabilmek için sığınmacı olma ve Türkiye'de sığınmacı olarak kayıtlı olma gerekliliğine dikkati çeken Grede, yalnız yaşayan kadınlara, geçimi tek ebeveyn veya yaşlılar tarafından sağlanan, engelli aile bireylerinin olduğu veya çocuk ve yaşlı bakma yükümlülüğü fazla olan ailelere öncelik verildiğini kaydetti.

Grede, "Şu ana kadar 3,5 milyon sığınmacının 1,8 milyonu başvuru yaptı. Kızılay Kart, 1 milyondan fazlasına ulaştı"" ifadesini kullandı.

"Kızılay Kart ile birçok ihtiyacımızı karşılıyoruz"

Kızılay Kart alan ve soyadının verilmesini istemeyen sığınmacılardan Nesrin, 17, 16, 12 ve 7 yaşlarında 4 çocuğu olduğunu belirterek "Suriye'deki savaş yüzünden çocuklarımız aç kalmasın diye Halep'ten buraya geldik. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmamıştı." dedi.

Hatay'da 1 yıl kaldıktan sonra Ankara'ya geldiklerini ve 4 yıldır burada yaşadıklarını kaydeden Nesrin, "Türk halkı çok misafirperver. Komşularımızla iyi ilişkilerimiz var. Onlar bizim evimize geliyor, biz onların evine ziyarete gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nesrin, "Kızılay Kart ile birçok ihtiyacımızı karşılıyoruz. Bize sağlanan bu yardım için çok teşekkür ederim, çok memnunuz." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve WFP ortaklığında yürütülen program kapsamında, kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer sığınmacılar, "Kızılay Kart" aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor.

Kaynak: AA