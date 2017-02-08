Kıyı Ege'de etkili kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege'de etkili kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan itibaren Çanakkale geneli ile Çeşme Yarımadası'nda görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir geneli ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde etkisini sürdürecek.

Bu bölgelerde yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.