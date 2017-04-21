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Kıyı balıkçılarını kötü hava vurdu

Karadeniz'de iki gündür etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle, av yasağı kapsamı dışındaki küçük balıkçı tekneleri de denize açılamadı.

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Kıyı balıkçılarını kötü hava vurdu

Karadeniz'de son iki gündür etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balıkçıların avlanamamasına neden oldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer,  15 Nisan'da başlayan av yasakları nedeniyle sadece küçük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılabildiğini söyledi.

Kıyı balıkçılarının da kötü hava koşulları nedeniyle iki gündür denize açılamadığını belirten Tuncer, havaların normale dönmesini beklediklerini bildirdi.

Kötü hava koşullarının balıkçı tezgahlarının boş kalmasına neden olduğunu anlatan Tuncer, şöyle devam etti:

"Şu an tezgahlarda çok az miktarda deniz balığı yer alıyor. Balık çok az olunca fiyatlar da çok yükseldi. O nedenle vatandaşlarımız daha çok havuz balıklarına yönelmiş durumda. Bir hafta süreyle balık azlığı devam edecektir. Ondan sonraki süreçte özellikle barbunyada artış olmasını bekliyoruz. Ama şu an için durum pek parlak gözükmüyor."

Tuncer, tezgahlarda denizden avlanan sadece levrek ve iskorpitin yer aldığını kaydederek, "Onların kilogramları da 20 liradan başlıyor. Fiyat yüksek olunca vatandaşın alımı da azaldı." dedi.

Etiketler: kardeniz, balıkçılar, kötü hava
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