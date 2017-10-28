Kıvılcım saçarak polisten 15 kilometre kaçtı

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, sağ ön lastiği olmayan ve kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen, dorsesi bulunmayan TIR'ı polis ekipleri durdurmak istedi.
Polisin ihtarına uymayan sürücü, ters şeride girerek kaçmaya başladı.
Sürücü, yaklaşık 15 kilometre seyredip Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçti.
TIR, bir süre sonra sol şeritte yolu kesen ekipler tarafından durduruldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
TIR'da yapılan aramada uyuşturucu özelliği bulunan bir miktar Maraş otu ele geçirdi.
TRT HABER