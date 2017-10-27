Kışlaya arkadaşını bırakmak için gitmiş

Darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Savunma yapan sanıklardan eski astsubay Adem Gül, 15 Temmuz'da kendisine terörle mücadelede gazi olan bir subaya refakatçilik etmesi emri verildiğini, tim komutanı tarafından da 15 Temmuz akşamı koruma tatbikatı yapılacağının söylendiğini bildirdi.

Bu kapsamda emir gereği Muhafız Alayına gittiğini söyleyen Gül, "Olayların farklı bir amaca hizmet ettiğini anladıktan sonra amirime ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Giriş çıkışların yasak olmasından dolayı da Muhafız Alayını terk edemedim. Alay içerisinde darbeye yönelik bir faaliyet görmediğim için kalabalıktan uzakta sabaha kadar bekledim." ifadelerini kullandı.

Muhafız Alayından helikopterle Akıncı Üssü'ne götürülmesine dair de "Özel Kuvvetlere gittiğimizi zannediyordum." savunmasını yapan Gül, Akıncı'ya gittikten sonra kaotik ortamdan ötürü buradan ayrıldığını ve polise teslim olduğunu öne sürdü.

Kod adı "Bekir"

Daha sonra sanık Abdülbaki Ayday, savunması için huzura alındı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayday hakkında "FETÖ üyeliği" iddiasıyla dava açıldığını ve mevcut dava dosyasıyla birleştirmesine karar verildiğini açıkladı.

Giray, birleştirilen iddianamede sanık Ayday hakkında, FETÖ üyesi olduğu ve polislik sınavına giren örgüt mensuplarına ders verdiği, örgütte "Bekir" kod adını kullandığı ifadelerinin bulunduğunu aktardı.​

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına arkadaşı eski Üsteğmen Serdar Tanışık'ın ricası üzerine gittiklerini, Tanışık'ı bıraktıktan sonra alaydan çıkmak istediklerini, fakat nizamiyede bulunan tam teçhizatlı askerlerin çıkışlarına izin vermediğini söyleyen Ayday, tartıştıkları bu askerlerin kendilerini ağaçlık bir alanda tuttuğunu, sabaha karşı, Özel Kuvvetler Komutanlığına gidileceği söylenerek helikopterle Akıncı Üssüne götürüldüklerini, hava aydınlanınca üsten çıkıp polise teslim olduğunu öne sürdü.

Ayday, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, "Siz bir adama iyilik ediyorsunuz. Kışlaya getiriyorsunuz. Yürümesin diye içeri kadar giriyorsunuz. Dışarı çıkacaksınız, çıkamıyorsunuz. Serdar Tanışık 'Bunlar beni getirdi, bırakın çıksınlar' demiyor mu? 'Bunlar tatbikata gelmediler. Sadece beni bıraktılar.' dese belki de sizi bırakacaklar." demesi üzerine Ayday, bu olayın Tanışık'ı bırakıp nizamiye geldikleri sırada meydana geldiğini söyledi. Mahkeme Başkanının, "Tanışık'ı aramak aklınıza gelmedi mi?" sorusu üzerine, "O an şoka girmiştim. Bizi bırakacaklarını söylediler. Ama bir türlü bırakmadılar. O yüzden aramadım." dedi.