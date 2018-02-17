Kısıklı Meydanı "Milli İrade Meydanı" oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Kısıklı Meydanı'nın adı, "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Kısıklı Meydanı'nın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesi teklifi gündeme geldi.

Teklifi değerlendiren Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu, talebi inceleyip meydanın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesine olumlu görüş bildirdi.

Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Kısıklı Meydanı'nın adı "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmiş oldu.

Kaynak: AA