Kışanak ve Tuncel hakkındaki dava başladı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kışanak, bulunduğu Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tuncel ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dosyanın "güvenlik" gerekçesiyle nakli konusunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiğini ve henüz dönmediğini bildirerek, sanıkların tutukluluk durumunun değerlendirilmesinin yapılabileceğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak, Kışanak ve Tuncel'in tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü bildirdi.

Kışanak ise üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Tuncel'in avukatı Şivan Cemil Özen de müvekkilinin tutuklu yargılanmasının siyasi partisinin faaliyetlerinin aksamasına neden olduğunu gerekçe göstererek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, sanıkların, üzerine atılı suçların niteliği, bu suçlar için kanunda istenen cezaların alt ve üst sınırları ile delillerin tam olarak toplanmaması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verdi.

Duruşmayı izlemeye gelen HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Milletvekilleri adına konuşan Baydemir, "Bu dönemde bir siyasetçinin söyleminden, fikrinden, itirazından ve iktidarı eleştirisinden dolayı yargılanacağı yer adliye binası ve mahkeme değildir." dedi.

İstenilen ceza

İddianamede, Kışanak hakkında "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor.