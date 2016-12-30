Kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 190 mahallenin yolunu trafiğe açtı. Bursa'da devam eden kar nedeniyle kapalı yol bulunmuyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü 132 araç ve 320 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir

Balıkesir'de yüksek rakıma sahip ilçelerde yoğun kar yağışı ulaşımda aksaklığa neden oluyor.

İl genelinde kar nedeniyle kapanan 225 mahalle yolunu açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'de 115 mahalleye elektrik verilemediği, ilgili ekiplerin sorunun giderilmesi için çalışma yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, Karesi ilçesine bağlı İbirler Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıkta aracında mahsur kalan kamyon sürücüsü Müştak Ataş'ın ekiplerce kurtarıldığı ve il merkezine getirildiği bildirildi.

Bilecik

Bilecik'te İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük 30, Gölpazarı 48, Yenipazar 15, İnhisar 4, Pazaryeri 14 ve Osmaneli ilçesinde 11 olmak üzere mahalle köy bağlantılarıyla birlikte 160 yolun ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Karayolları ekipleri Bilecik'i İstanbul, Eskişehir, Kütahya ve Bursa'ya bağlayan karayollarında, belediye ekipleri de ana arterler ile sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de İl Özel İdare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy yolunu açtı.

Geceden beri çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı olan 98 köy yolunun açılması için uğraş veriyor.

Eskişehir

Kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 105 mahallenin yolları çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. AA