Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor! Cezası 625 lira

Ankara Valiliği, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlarda trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiğini belirterek, yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık'tan, Nisan 2018'e kadar kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Valilikden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili tebliğine işaret edildi.

Bu çerçevede şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtların 1 Aralık 2017-1 Nisan 2018 arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kış lastiği bulunmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verileceği kaydedildi.

Trafik idari para cezası karar tutanağının tebliği işletene yapılacağından, lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerini temin etmek amacıyla araç sürücüsüne güzergah ve yerleşim yeri bilgilerini de içeren izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, ayrıca izin verilen yerleşim yerinin adının trafik idari para cezası karar tutanağında da belirtileceği ifade edildi.

Açıklamada, Valiliğin 14 Kasım 2017 tarih ve 179 sayılı kararı uyarınca Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda da 1 Aralık 2017- 1 Nisan 2018 tarihleri arasında kış lastiği kullanılması zorunlu olduğu vurgulandı.

625 lira para cezası

Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesine göre 625 lira para cezası uygulanacağı belirtilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, trafik ekipleri ve belediyeler tarafından gerekli denetimler yapılacak, kurallara ve alınan kararlara aykırılıkların tespiti halinde yasal işlem uygulanacak." ifadesi kullanıldı.