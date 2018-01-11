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Buradasınız : » » Kış lastiği takmayan sürücülere 715 lira ceza kesildi

Kış lastiği takmayan sürücülere 715 lira ceza kesildi

İstanbul'da trafik ekiplerince kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

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Kış lastiği takmayan sürücülere 715 lira ceza kesildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli döneminde zorunlu tutulan kış lastiği takılması uygulamasının denetlenmesi için İstanbul'da trafik ekipleri çalışma başlattı.


Kent genelinde oluşturulan uygulama noktalarında, ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirilirken, zorunlu olduğu halde aracında kış lastiği olmayan ticari araçların sürücülerine para cezası kesildi.

Şehiriçi ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren belirlenen uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Trafik ekipleri, 1 Aralık ile 1 Nisan arasında takma zorunluluğu bulunan kış lastiği olmayan yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların sürücülerine 715 lira, aracının lastik ebatları uygun olmayan sürücülere de 108 lira idari para cezası uyguluyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı

Kaynak: AA
 

Etiketler: Kış lastiği, Denetim
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