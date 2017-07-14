Kırşehir'de trafik kazası

Kırşehir'de, otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kırıkkale'den Kırşehir'e giden Mahmut Taş idaresindeki 34 UP 5123 plakalı otomobil, Yozgat yol ayrımında şarampole devrildi.
Otomobilin altında kalan Hamiyet Safiye Taş, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden Nilüfer, Merve, Hasan Emir ve sürücü Mahmut Taş yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mahmut Taş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.