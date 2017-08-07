  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.163
  • BIST 109781.13
    ALTIN 142.92
Buradasınız : » » Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Afgan uyruklu kişi ağır yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırşehirde silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Afgan uyruklu kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bahçe işlerinde çalışan ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Afgan uyruklu Bektaş Nuri ile Amon Samimi tartıştı.

Çevredekilerin ayırmasıyla sakinleşen taraflar daha sonra evlerine gitti. Amon Samimi, bir süre sonra elinde tüfekle Nuri'nin kaldığı eve geldi. Samimi'nin, evde uyuyan Nuri'yi av tüfeği ile ateş ederek başından yaraladığı öne sürüldü.

Ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri, ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bektaş Nuri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler: Kırşehir, Silahlı Kavga, yaralama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER