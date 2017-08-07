Kırşehir'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan Afgan uyruklu kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Savcılı Büyükoba köyünde bahçe işlerinde çalışan ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Afgan uyruklu Bektaş Nuri ile Amon Samimi tartıştı.

Çevredekilerin ayırmasıyla sakinleşen taraflar daha sonra evlerine gitti. Amon Samimi, bir süre sonra elinde tüfekle Nuri'nin kaldığı eve geldi. Samimi'nin, evde uyuyan Nuri'yi av tüfeği ile ateş ederek başından yaraladığı öne sürüldü.

Ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri, ilk müdahalenin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bektaş Nuri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.