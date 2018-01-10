Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla 3 zanlının yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, eski Kırşehir Müze Müdürü A.G ve İl Kadastro Müdürü M.E. ile serbest meslek sahibi M.D. gözaltına alındı.
Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: AA