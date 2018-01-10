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Kırşehir'de FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski kamu kurum müdürlerinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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Kırşehirde FETÖ operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla 3 zanlının yakalanması için kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski Kırşehir Müze Müdürü A.G ve İl Kadastro Müdürü M.E. ile serbest meslek sahibi M.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA

Etiketler: PDY, müze müdürü, Kırşehir, il kadastro müdürü, fetö
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