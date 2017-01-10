Kırşehir'de FETÖ operasyonu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sağlık kurumlarında çalışan ve örgütle bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere yönelik Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerinin ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Alpaslan Kuş ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Necati Yılmaz'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Zanlıların adreslerinde ve çalıştıkları kurumlarda arama yapıldığı, operasyonun devam ettiği öğrenildi.