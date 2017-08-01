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Buradasınız : » » Kırşehir'de eski Bank Asya Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Kırşehir'de eski Bank Asya Müdürü FETÖ'den tutuklandı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Bank Asya Şube Müdürü A.K, tutuklandı.

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Kırşehirde eski Bank Asya Müdürü FETÖden tutuklandı

Kırşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Bank Asya Şube Müdürü A.K, tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün il yapılanmasının finans ayağına yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde daha önce belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Eski Bank Asya Kırşehir Şubesi Müdürü A.K, Aşıkpaşa Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. A.K'nin yakalandığı evde bankaya ait çok sayıda doküman ve belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.K, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.K'nin örgütün Kırşehir il yapılanmasında yer aldığı da iddia edildi.

Etiketler: Kırşehir, fetö, Bank Asya
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