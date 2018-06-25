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Kırşehir'de çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

Kırşehir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 16 zanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Kırşehirde çeşitli suçlardan aranan 16 zanlı yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

İkametten ve evden hırsızlık, yağma, gasp, kasten adam yaralama, suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 kişi, kent merkezinde ve şehrin giriş noktalarında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Polis ekipleri, haklarında 6 yıl 4 ay ile 3 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunan E.D., C.L., S.E., H.K., B.D., T.G., B.S., S.T., Y.H., N.T., G.K., F.C., İ.G., A.H., L.G. ve Ö.D.'yi gözaltına aldı.

6 ayda 158 şüpheli yakalandı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 2018 yılının ilk 6 ayında haklarında yakalama karar bulunan 158 şüphelinin yakalandığı, bunların 77'sinin açık ve kapalı cezaevlerine gönderildiği, 81'inin ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, gözaltı
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