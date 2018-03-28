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Buradasınız : » » Kırşehir'de bir muvazzaf askere FETÖ'den tutuklama

Kırşehir'de bir muvazzaf askere FETÖ'den tutuklama

8 ilde yürütülen Kırşehir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden biri tutuklandı.

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Kırşehirde bir muvazzaf askere FETÖden tutuklama

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kırşehir, Mersin, Hatay, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Çanakkale ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve Kırşehir'e götürülen 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen askerlerden teğmen A.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, teğmen H.G. ile astsubaylar Y.K, M.Y, O.İ, T.B, Ç.A, S.S, B.A. ve E.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: muvazzaf asker, Kırşehir, gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö
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