  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Kırşehir'de başhekim ByLock'tan tutuklandı

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada, telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı Bylock tespit edilen başhekim tutuklandı.

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Kırşehirde başhekim ByLocktan tutuklandı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kısa süre önce Akpınar Devlet Hastanesine başhekim olarak atanan Uzman Dr. C.K'nın kullandığı cep telefonu hattında ByLock tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'da ikamet ettiği ve günlük Akpınar'a gelip gittiği öğrenilen C.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'daki ikametinde gözaltına alınan C.K, Kırşehir'e getirildi. Ekipler, C.K'nın evinde arama yaptı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

Etiketler: Kırşehir, bylock
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