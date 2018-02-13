Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Kırşehir, Hakkari, Mersin, Kırıkkale, İzmir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teğmenler M.T. ve A.Ö, astsubaylar T.S, H.B. ve Ö.M, askeri öğrenciler S.T. ve O.İ. ile meslekten ihraç edilen askeri personel A.O. gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA