  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

4 ilde yürütülen Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda aralarında esnaf, mühendis ve iş adamlarının da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Kırşehir merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında FETÖ'nün kapatılan gazete ve diğer yayın organları için zorla abone çalışması yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Başsavcılık tarafından 15 kişiye yönelik yakalama kararı çıkarılmasının ardından Kırşehir, Batman, Ankara ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda aralarında esnaf, mühendis ve iş adamlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'e getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı olan ve Kırşehir'deki adresinde bulunamayan bir sanığın ise yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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