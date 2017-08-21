Kırşehir merkezli "ByLock" operasyonu

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir ve Ankara'da gözaltına alınan A.Ü, D.D. ve D.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla salıverildi.

Kırşehir merkezli 3 ilde başlatılan operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ankara, Kırşehir ve Kırıkkale'de gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliyeye sevk edilmiş, 3'ü tutuklanmış, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Firari 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.