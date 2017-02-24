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Kırşehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 astsubay tutuklandı.

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Kırşehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 astsubay tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, Bursa, Adıyaman ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan astsubaylar A.M.Ş, B.M.K, R.Y. ve A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Örgütün gizli yazışma programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla daha önce Kırşehir'de görev yapan astsubaylara 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, A.M.Ş. Ankara'da, B.M.K. Bursa'da, R.Y. Adıyaman'da ve A.C. Kırıkkale'de gözaltına alınmıştı.

Etiketler: 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapı, 4 tutuklama
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