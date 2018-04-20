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Buradasınız : » » Kırmızı listede aranan DEAŞ üyesi Hatay'da yakalandı

Kırmızı listede aranan DEAŞ üyesi Hatay'da yakalandı

Hatay'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

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Kırmızı listede aranan DEAŞ üyesi Hatayda yakalandı

Hatay'da, Jandarma ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Rus vatandaşı A.M. ile eşi Rus vatandaşı M.M. gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde A.M'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: hatay, DEAŞ, operasyon
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