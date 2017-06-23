Kırmızı ışıkta geçen sürücüyü 'drone' yakaladı

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik akışının takibi amacıyla drone ile yapılan denetimlerde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında oluşabilecek yoğunluğun kontrol edilmesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri sıklaştırılan kentte, başta Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayolları olmak üzere yoğun trafik akışının yaşanacağı bölgelerde ilk kez drone ile havadan denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerin havadaki gözü olan drone ile trafik durumu takip eden yetkililer, olumsuz durumlara daha erken müdahale edebiliyor.

"Bu gördü, nereden gördüyse..."

Çorum-Ankara karayolunun girişindeki denetimde, Yaydiğin kavşağında kırımızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücüye 206 lira para cezası verildi. Denetim noktasında cezası tebliğ edilirken tepki gösteren sürücü, drone'u göstererek, "Bu gördü, nereden gördüyse... Ben kırmızıda geçmedim, sarı yanıyordu." ifadesini kullandı.

"Amacımız ceza kesmek değil"

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay, gazetecilere, bayram süresince Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da üzücü olay ve kazaların yaşanmaması için trafik tedbiri aldıklarını söyledi.

Bundan sonra teknolojiden de yararlanacaklarını dile getiren Doğanay, "Trafik ekiplerimiz çalışma yaparken, olumsuzlukların önüne geçmek adına teknolojik imkanlardan da faydalanmak istedik. Bu doğrultuda drone ile çalışma yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde kural ihlali yapan, herhangi şekilde hatalı davranış sergileyen araç sürücülerini uyaracağız. Amacımız ceza kesmek değil, vatandaşları trafik güvenliği konusunda uyarmak ve bilinçlendirmek." dedi.

Drone ile yaptıkları denetimlerde gerek trafik yoğunluğu gerekse trafikteki sıkışıklığı gördüklerini vurgulayan Doğanay, "Drone 250 metreye kadar yükselebiliyor ve 2 kilometreye kadar da yönetilebiliyor. Buradan trafik akışının tamamını görebiliyoruz. Bu bize büyük bir imkan sağladı. Bunu bayramda kullanacağız. Temennimiz herhangi bir can kaybı yaşanmasın. Herhangi bir üzücü olaylar kazalar yaşanmasın. Herkesin evine, sevdiklerinin yanına giderek sağ salim bayram kutlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Doğanay, Ramazan Bayramı süresince kentte gece 73 ekip ve 146 personel, gündüz ise 92 motorize ekip ve 214 trafik polisinin görev yapacağını ayrıca resmi ve sivil radar araçlarla da hız denetimleri gerçekleştirileceğini kaydetti. AA