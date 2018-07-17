  • 17 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.847
    EURO 5.688
  • BIST 90172.58
    ALTIN 193.852
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırmızı ışıkta geçen sürücüye emsal ceza

Kırmızı ışıkta geçen sürücüye emsal ceza

Yargıtay'dan emsal karar. Artık kırmızı ışıkta kazaya sebebiyet veren sürücü manevi tazminat ödeyecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırmızı ışıkta geçen sürücüye emsal ceza

Yargıtay’ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

Kırmızı ışıkta araba çarptı

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan ebenin, kafatasında ve kalçasının sol uyruk kemiklerinde çok parçalı kemik kırıkları ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. 

8 ay işine devam edemedi, tazminat talep etti

Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, kaza neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL. maddi, çektiği elem ve üzüntü sebebiyle 75 bin TL manevi tazminat talep etti.

20 bin lira manevi tazminat

Davacı, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etti. 

Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. 

Yargıtay hükmü onadı

Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi.

Yargıtay’ın ’içtihat metni’ nitelİğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.  

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER