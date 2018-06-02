Kırmızı ışıkta bekleyenlere akrobasi gösterisi

İstanbul'a turist olarak geldiğini belirten 33 yaşındaki Emanuel Dante'nin gösterisi kırmızı ışığın yanması ile başlıyor. Önce trafikte duranları selamlayan Dante, daha sonra tek tekerlekli bisikletine atlayıp jonglörlük yapıyor.

Bu sırada kırmızı ışıkta bekleyenler de bu ilginç gösteriyi cep telefonları ile kaydediyor.

Dante'nin performansı yaklaşık 1 dakika sürüyor. Türkiye'yi ve İstanbul'u çok sevdiğini söyleyen Dante, “5 gün İstanbul'da kalacağım. Bu performansı sadece mutlu olmak ve gülümsetmek için yapıyorum. İnsanların mutlu olması benim için yeterli. Paylaşmak ve gülümsemek bazen her şeye değiyor. Buradan bir maddi kazancım yok. Aslen Arjantiliyim ama Dubai'de çalışıyorum" dedi.

Kaynak: DHA