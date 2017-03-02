Kırmızı bültenle aranan kişi, Kocaeli'nde yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan kişi, Kocaeli'nde yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli ve İstanbul'da çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama emri çıkarılan ve kesinleşmiş 17 yıl 1 ay 12 gün ağır hapis cezası bulunan O.B'nin (36) yurt dışına kaçtığı belirlendi. O.B. hakkında, yakalanmasına yönelik uluslararası kırmızı bülten düzenlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu, O.B'nin yasa dışı yollardan yakın tarihte ülkeye giriş yaptığı ve Kocaeli'nde bulunduğu tespit edildi. O.B, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, D-100 karayolu Şirintepe Köprüsü altında bir araç içerisinde yakalandı. O.B'nin üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile buna ait şarjör ve mermi bulundu.

İşlemleri tamamlanan O.B, cezaevine gönderildi. AA