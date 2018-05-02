  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.174
    EURO 4.995
  • BIST 104725.74
    ALTIN 175.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank firarisi tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank firarisi tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen şüpheli Düzgün Genç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank firarisi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla Türkiye'ye getirilerek Atatürk Havalimanında polis ekiplerine teslim edilmişti.

Buradan Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen ve işlemlerinin ardından da Anadolu Adalet Sarayı'na gönderilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi.

Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından Genç'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Genç'in tutuklanmasına karar verdi.

3 Nisan'da yakalanmıştı 

Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Düzgün Genç, 3 Nisan'da Bulgaristan'da yakalanmıştı.

İade talebinin kabul edilmesi üzerine şüpheli Düzgün Genç, Bulgaristan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: tutuklama, çiftlik bank
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER