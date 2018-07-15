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Kırkpınar Er Meydanı'nda Türk bayrağı gezdirildi

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

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Kırkpınar Er Meydanında Türk bayrağı gezdirildi

Güreşlerde görev yapan hakemler ve sporseverlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, 55 yıllık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı.

Bayrağın arkasında da "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankart taşındı.

Yürüyüş boyunca manilerle FETÖ'nün hain darbe girişimi lanetlendi.

Bir cazgırın, "Ezanları dindiremezsin. Şanlı bayrağımı indiremezsin. Çanakkale'de, İnönü'de, 15 Temmuz'da bu milleti tankla, tüfekle sindiremezsin. Türkiye tek ses, Sarayiçi tek ses şehitler ölmez" sözlerine, tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tempo tuttu.

Organizasyon, Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

Kaynak: AA

Etiketler: türk bayrağı, kırkpınar, 15 temmuz
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