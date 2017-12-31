Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altındaki Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı özellikle Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Dereköy Sınır Kapısında tipi şeklinde etkisini arttırıyor.

Kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 16, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 11 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde ise trafik ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araçların zincirsiz ilerlemesine izin vermiyor.

Kar yağışı Demirköy ilçesinde yerini zaman zaman tipiye bırakırken, bölgede 5 hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kofçaz ilçesinde ve Dereköy Sınır Kapısı'nda ise bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Demirköy-Kırklareli karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Kaynak: AA