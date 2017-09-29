Kırklareli'ndeki FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgütün "ev abisi üniversite mesulü" ile Kırklareli Barosu'na kayıtlı stajyer avukatın örgüt adına faliyetlerde bulunduğunu tespit ederek, 3 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.