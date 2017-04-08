  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.733
    EURO 3.956
  • BIST 88497.33
    ALTIN 150.362
Buradasınız : » » Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kırklarelinde uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen çok sayıda şüpheliyi tespit etti.

Emniyet Müdürü Erkin Adalar yönetiminde gerçekleştirilen "şafak" operasyonunda, 22 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 200 polisin görev aldığı, 4 narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, polis araçlarını görerek kaçmaya başlayan cezaevi firarisi A.D, kovalamaca sonucu yakalandı.

Operasyonda 64,1 gram bonzai, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, tüfek ve silahlara ait 160 fişek, 3 bıçak, 3 bin 70 lira ile uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Etiketler: kırklareli, Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER