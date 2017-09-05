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Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli'ndeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kırklarelinde trafik kazası: 2 yaralı

Anıl Sormageç idaresindeki 39 TL 801 plakalı otomobil, Kavaklı beldesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Sormageç, diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Kazanın etkisiyle otomobilin bagajına savrularak sıkışan Anıl Tan ise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kırklareli Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine götürüldü.

Etiketler: kırklareli, trafik Kazası
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